رياضة | مشاهدة مباراة نهضة بركان والزمالك اليوم في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الافريقي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة نهضة بركان والزمالك اليوم في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الافريقي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة نهضة بركان والزمالك اليوم في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الافريقي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم

موعد مباراة نهضة بركان والزمالك

البث المباشر لمباراة نهضة بركان المغربي والزمالك المصري سيكون فجر الإثنين 20 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة ومنتصف الليل بتوقيت مصر ويوم الأحد 19 أيار/مايو الساعة 11:00 بتوقيت المغرب.

مباراة نهضة بركان والزمالك ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة نهضة بركان والزمالك في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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مباراة نهضة بركان والزمالك - التغطية المباشرة

دق 18 نهضة بركان والزمالك | تصويبة رائعة من التوغولي لابا كودجو

دق 15 نهضة بركان والزمالك | القائم والحارس عمر صلاح يمنعان هدفاً محققاً للفريق المغربي

دق 9 نهضة بركان والزمالك | نهضة بركان كان قريباً من تسجيل الهدف الأول بواسطة اللاعب دايو

دق 4 نهضة بركان والزمالك | المدافع محمود علاء اقترب من افتتاح التسجيل للزمالك

نهضة بركان والزمالك | بداية المباراة في الملعب البلدي لبركان