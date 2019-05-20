رياضة | مشاهدة مباراة نهضة بركان والزمالك بث مباشر - التغطية المباشرة

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موعد مباراة نهضة بركان والزمالك

البث المباشر لمباراة نهضة بركان المغربي والزمالك المصري سيكون فجر الإثنين 20 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة ومنتصف الليل بتوقيت مصر ويوم الأحد 19 أيار/مايو الساعة 11:00 بتوقيت المغرب.

مباراة نهضة بركان والزمالك ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة نهضة بركان والزمالك في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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مباراة نهضة بركان والزمالك - التغطية المباشرة



نهضة بركان والزمالك | بداية المباراة في الملعب البلدي لبركان

التشكيلة الأساسية للفريقين: