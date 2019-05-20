رياضة | جماهير النصر تحتفل بالدوري في غياب حمدالله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير النصر تحتفل بالدوري في غياب حمدالله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت جماهير نادي النصر السعودي، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تتويج الفريق بالبطولة، وذلك خلال تدريبات الفريق اليوم.

وشهدت احتفالات الجماهير مع الفريق غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم الفريق، بعدما حصل على راحة من جانب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق.

وكانت إدارة النصر قررت بالأمس، فتح المدرجات للجماهير خلال تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم، من أجل الاحتفال بلقب الدوري الثامن في تاريخ النادي.

والجدير بالذكر أن حمدالله توج بجائزتي أفضل لاعب في الدوري والحذاء الذهبي، خلال حفل جوائز رابطة دوري المحترفين لنجوم الموسم الرياضي 2018 - 2019.