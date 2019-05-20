رياضة | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (قناة مفتوحة) القناة المغربية تنقل مباراة الزمالك الآن رابط يلا شوت الزمالك

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“شاهد مباشر” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان نهائي بطولة الكونفدرالية “بدائل bein sport” | القنوات الناقلة لمباراة الزمالك مجاناً الآن

نقدم لكم أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد ضمن مباريات ذهاب النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويحل الفارس الأبيض ضيفاً ثقيلاً على فريق نهضة بركان وسط أجواء رمضانية مميزة لمتابعة هذه المباراة، والتي ينتظرها الكثير من الفارس الأبيض في مكان وسط توقعات كبيرة بتحقيق نتيجة جيدة بالنسبة للزمالك.

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ومن خلال المقال، سنتعرف على أهم القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في نهائي الكونفدرالية وكذلك موعد المباراة، بالإضافة لمتابعة مستمرة لكافة الأخبار المتعلقة بالمباراة وتشكيل الفريقين خلال هذه المباراة الهامة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

تعد مباراة النادي الزمالك المصري من أهم ما يبحث عنه الكثير من الجماهير خلال الساعات الحالية، حيث يخوض النادي الزمالك مباراة اليوم في دور النهائي بعدما حقق الفوز على النجم الساحلي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين خلال الدور السابق، ويطمح الفارس الأبيض في تحقيق نتيجة جيدة خلال مباراة اليوم من أجل التتويج بلقب البطولة الإفريقية لأول مرة في تاريخه.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

من المقرر أن يكون موعد ماتش الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد الموافق 19-5-2019 في ذهاب الدور النهائي بالكونفدرالية في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت مكة المكرمة، والثانية بتوقيت أبوظبي على الملعب البلدي لبركان بالمغرب.

تشكيلة الزمالك اليوم

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز.

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خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – محمود عبد العزيز.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم “كهربا” – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجوم: عمر السعيد.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم مجاناً

يبحث عدد كبير من الجماهير عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم، وذلك نظراً لاحتكار مجموعة قنوات بي ان سبورت لحقوق نقل كافة مباريات البطولة حصرياً عبر قنواتها المشفرة، حيث ستكون قناة بي ان سبورت HD1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم.

أما عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم على جميع الأقمار الصناعية، فيمكنكم التعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان علي جميع الأقمار دون النايل سات عبر الترددات التالية:

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

وسنواصل متابعة كافة أخبار القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في نهائي الكونفدرالية، وعرضها على حضراتكم فور الإعلان عن ذلك، فتابعونا.

ترقب جماهيري كبيرة لأحداث المباراة المرتقبة بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، حيث سيكون هناك متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة من الجميع لأحداث هذه المباراة من جانب الجماهير المصرية والغبية في كل مكان.

يزداد البحث بشكل كبير الآن عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك مجاناً في نهائي الكونفدرالية، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي الكونفدرالية، والموجودة أعلي المقال.