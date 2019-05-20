رياضة | أهم أخبار النصر السعودي اليوم الأحد 19-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار النصر السعودي اليوم الأحد 19-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، اليوم الأحد، أبرزها أن الخيبري يقترب من المشاركة مع النصر بأبطال آسيا، واحتفال جماهير النصر ببطولة الدوري في غياب حمدالله.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار يوم الأحد كالتالي:

الخيبري يقترب من المشاركة مع النصر كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن اقتراب عبدالله الخيبري من المشاركة أساسيًا مع فريقه في المباراة المرتقبة أمام نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، ضمن إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وأعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن جاهزية الخيبري لخوض اللقاء، بعد عودته من الإصابة، ويحسم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق مصير اللاعب من المشاركة من عدمها. Advertisements وتبدو نسبة مشاركة الخيبري كأساسي كبيرة نظرًا لإصابة عبدالعزيز الجبرين في المباراة الختامية ببطولة الدوري، بالإضافة لضمان النصر التأهل لدور الستة عشر بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد تسعة نقاط متفوقًا بفارق أربعة نقاط عن أقرب ملاحقيه. جماهير النصر تحتفل بالدوري في غياب حمدالله احتفلت جماهير نادي النصر السعودي، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تتويج الفريق بالبطولة، وذلك خلال تدريبات الفريق اليوم. وشهدت احتفالات الجماهير مع الفريق غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم الفريق، بعدما حصل على راحة من جانب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق. وكانت إدارة النصر قررت بالأمس، فتح المدرجات للجماهير خلال تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم، من أجل الاحتفال بلقب الدوري الثامن في تاريخ النادي.

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