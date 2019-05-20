رياضة | مدرب منتخب المغرب يحضر لقاء الزمالك ونهضة بركان من الملعب

حرص الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم على حضور مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها بعد قليل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وجاء حضور رينارد للوقوف على مستوى لاعبي نهضة بركان المغربي وتحديد أهم العناصر للانضمام إلى قائمة أسود الأطلسي قبل بداية أمم افريقيا 2019.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان المغربي يوم 26 مايو الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية في حضور 70 ألف متفرج حسبما أكد رئيس نادي الزمالك في تصريحاته الأخيرة بعدما حدد الأمن في بادىء الأمر حضور 30 ألف متفرج فقط.

وتشهد مباراة الإياب عودة بعض الغائبين وعلى رأسهم جنش بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإيقاف من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالإضافة إلى المغربي خالد بوطيب عقب تماثله للشفاء من الإصابة فيما يستمر غياب التونسي فرجاني ساسي بسبب الإصابة.