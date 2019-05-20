رياضة | يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا ويقدم هدية لميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا ويقدم هدية لميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل يوفنتوس مع أتالانتا، 1-1، اليوم الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم، في الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

وأحرز جوسيب إيليشيش هدف أتالانتا في الدقيقة 33، وعادل ماريو ماندزوكيتش النتيجة ليوفنتوس، بالدقيقة 80.

رفع يوفنتوس رصيده إلى 90 نقطة، في صدارة الترتيب كما رفع أتالانتا رصيده لـ66 نقطة، في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الرابع، وبنقطة واحدة عن ميلان، صاحب المركز الخامس.