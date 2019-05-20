رياضة | تدريبات بدنية للاعبي الأهلي قبل لقاء الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية للاعبي الأهلي قبل لقاء الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية، تحت قيادة اليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، على هامش المران الجماعي اليوم الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

كما أجرى الجهاز الفني بعض الجمل الفنية خلال تدريبات الكرة تمهيدًا لتنفيذها في مباراة الإسماعيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.