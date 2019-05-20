انت الان تتابع نادال المسيطر يهزم ديوكوفيتش ويحصد لقبه التاسع في #إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انفرد رفائيل نادال بالرقم القياسي بحصد لقبه 34 في بطولات الأساتذة بتغلبه 6-صفر و4-6 و6-1 على نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس اليوم الأحد.
واستعد اللاعب الإسباني، الذي كان يتقاسم الرقم السابق مع نظيره الصربي المصنف الأول عالميا برصيد 33 لقبا لكل منهما في بطولات الأساتذة، لبداية حملة الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة في وقت لاحق من الشهر الحالي بضمان تتويجه التاسع في إيطاليا.
وبدأ نادال بشكل مذهل وسحق ديوكوفيتش المصعوق في المجموعة الأولى إذ كانت المرة الأولى التي تنتهي فيها مجموعة 6-صفر في تاريخ مواجهتهما.
وأدرك ديوكوفيتش التعادل بكسر إرسال نادال لأول مرة عندما كان متقدما 5-4 لكن المصنف الثاني في البطولة رد بشكل رائع بفوزه في المجموعة الحاسمة بسهولة.
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