الامارات | مرحلة المجموعات في «سباعيات مكتوم بن راشد» تختتم اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مرحلة المجموعات في «سباعيات مكتوم بن راشد» تختتم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار، مساء اليوم، على دور المجموعات للنسخة التاسعة من سباعيات «مكتوم بن راشد الكروية»، المقامة حالياً على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، حتى 21 من الشهر الفضيل، بإقامة ثلاث مباريات لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة. وتستهل أولى المباريات في الـ10، بلقاء فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» بطل نسختي 2013 و2014 مع «نيس إف سي»، في مباراة يبحث فيها الاتحاد الرياضي، صاحب رصيد الست نقاط، عن تحقيق تعادل أو فوز يضمن له بلوغ الدور الربع نهائي، فيما يطلبها «نيس إف سي» بشعار الفوز الشرفي والنقطة السادسة، على أن ينتظر نتيجة هذه المباراة فريق «خلف الحبتور»، الذي أنهى أول من أمس مبارياته، بعد أن اكتفى برصيد سبع نقاط. ويقام في التوقيت ذاته، على الملعب رقم «2»، لقاء فريق «السيلساو» مع «العين»، في مباراة يسعى خلالها الأول لتحقيق الفوز الذي يضمن له بلوغ النقطة الـ10، وحسم صدارة فرق المجموعة، فيما يطلبها الثاني بشعار الوادع الشرفي، وخلط أوراق البطولة، خصوصاً أن فوز العين بأكثر من هدف قد يمثل هدية ثمينة للحبتور ببلوغ ربع النهائي.

ويتبع هاتين المباراتين لقاء وحيد لحساب المجموعة الرابعة، حين يلتقي «مركز هانوفر الطبي»، صاحب رصيد صفر نقطة، مع «داناتا» الساعي للفوز بأي نتيجة تمكنه من بلوغ النقطة السادسة، خصوصاً أن متصدري المجموعة فريقي «أصباغ الناشيونال» و«الامبراطور» أنهيا مشوارهما في دور المجموعات بشراكة مؤقتة للصدارة، برصيد ست نقاط لكل منهما، مع منح فارق الأهداف فريق أصباغ ناشيونال المركز الأول بفارق (+4 هدف).

وسجلت البطولة، أول من أمس، أكبر حالة فوز، بعد أن نجح فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» في الفوز على «العين» «15-صفر»، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل في 2017 الذي حققه فريق «الذيابة» على النجوم بنتيجة «14-3».