الامارات | دورة ند الشبا تستضيف ملتقى «بصمة رياضي» بمشاركة أصحاب الإنجازات والتجارب الملهمة

شكرا لقرائتكم خبر عن دورة ند الشبا تستضيف ملتقى «بصمة رياضي» بمشاركة أصحاب الإنجازات والتجارب الملهمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دورة ند الشبا الرياضية، عند العاشرة من مساء اليوم، ملتقى حوارياً يحمل عنوان «بصمة رياضي»، على هامش فعاليات الدورة التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، والبالغ مجموع جوائزها المالية ستة ملايين درهم.

ويقام الملتقى ضمن فعاليات الدورة الأولى من جائزة «البصمة الرياضية»، التي أضافها مجلس دبي الرياضي إلى مبادرات دورة ند الشبا الرياضية، بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، تحت شعار «قدرات بلا حدود».

ويشارك في الملتقى نخبة من الرياضيين الإماراتيين والمقيمين في الدولة، من أصحاب الإنجازات الرياضية والتجارب الملهمة.

ويستعرض الرياضيون خلال الملتقى تجاربهم المتميزة والمحطات الإنسانية التي مروا بها، وأهم التحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم الرياضية.

كما يتحدثون عن طموحاتهم المستقبلية، سواء في المجال الرياضي أو على مستوى العمل الإنساني.

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وقالت مديرة قسم تطوير رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، فوزية فريدون، إن النجاح الذي حققته دورة ند الشبا الرياضية، التي انطلقت نموذجاً رائداً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، لتوفير منصات رياضية مبدعة تُترجم الدور المجتمعي للرياضة.

وأضافت في تصريحات صحافية: «بعد توجيه سمو ولي عهد دبي، بإطلاق جائزة البصمة الرياضية لتكريم أفضل الممارسات الإنسانية والمجتمعية المطبقة في القطاع الرياضي، سيجتمع اليوم في ملتقى (بصمة رياضي) نخبة من الرياضيين من أصحاب الإنجازات الرياضية والتجارب الملهمة والمتميزة، ليستعرضوا خلاصة تجاربهم وأهم التحديات التي مروا بها».

وأضافت فريدون: «يأتي الهدف من تنظيم ملتقى بصمة رياضي، لتوجيه رسالة من خلال المنصات الإعلامية لتحفيز الرياضيين إلى الانضمام لقافلة العمل المجتمعي الرياضي، والاستلهام من المبادرات الرياضية في تفعيل الدور المجتمعي للرياضة، وتحفيز الأبطال وأصحاب الإنجازات الرياضية من الأبطال، ليكونوا نموذجاً يحتذى في المجتمع».

وأوضحت: «كما نهدف من هذا الملتقى إلى تعزيز ثقافة العامل الإنساني في القطاع الرياضي، من خلال عرض دراسات عن أفضل التجارب المحلية والعالمية في مجال العمل الإنساني من قبل الأبطال الرياضيين».

وسيقام الحفل يوم 22 الجاري في مجمع ند الشبا الرياضي، لتكريم الفائز بالنسخة الأولى لجائزة البصمة الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالشراكة مع «وطني الإمارات للعمل الإنساني»، كما سيتم تكريم الفائزين في مختلف فئات الدورة السابعة لهذه الجائزة الإنسانية الوطنية الرائدة.