شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي يجتاز اختبارات «كوبر» لحكام مونديال الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاز الحكم الدولي في كرة القدم، اختبارات اللياقة البدنية «كوبر» التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكام الذين تم اختيارهم للمشاركة في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً المقررة في بولندا خلال الشهر الجاري. وقال الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «اجتزت اختبار اللياقة البدنية للحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الجنيبي يجتاز اختبارات «كوبر» لحكام مونديال الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.