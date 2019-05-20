الامارات | مسعود سليمان: «عبقري» من يعرف سبب إخفاقات النصر منذ 33 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود سليمان: «عبقري» من يعرف سبب إخفاقات النصر منذ 33 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد مدافع النصر المنتقل حديثاً إلى فريق الظفرة مسعود سليمان، على أن أحداً ليس بمقدوره الكشف عن أسباب إخفاقات النصر منذ 33 عاماً، واصفاً من يعرف ذلك بـ«العالم والعبقري»، موضحاً أن نادي النصر يملك كل مقومات النجاح من لاعبين مواطنين ومجالس إدارات ومدربين عملوا بجد طوال هذه الفترة ولكن لا أحد يعرف إلى الآن سبب هذه الإخفاقات المستمرة للفريق، على حد تعبيره.

وقال سليمان لـ«الإمارات اليوم»: «عبقري من يعرف سبب إخفاقات النصر، فالفريق يضم أفضل اللاعبين المواطنين في الدولة إلى جانب العين وشباب الأهلي على مدار أكثر من 30 عاماً، وتعاقد مع أكثر من 60 مدرباً عالمياً في هذه الفترة ولا أحد يعلم ما السبب، خصوصاً أن مجلس الإدارة يدعم الفريق باستمرار، وشخصياً سعدت بالوجود في النادي الذي حصلت من خلاله على لقب ثاني أفضل صانع ألعاب في الدوري بأحد المواسم».

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وكان مسعود سليمان قد وقّع رسمياً لنادي الظفرة عقب دخوله في فترة الأشهر الستة، وعدم وجود مفاوضات جدية معه من جانب الجهازين الفني والإداري لنادي النصر، ما جعله يتخذ القرار بمغادرة النادي علماً أن عقده مع ناديه ينتهي في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد فترة ثلاث سنوات ونصف السنة قضاها مع العميد أخيراً، ليعود إلى ناديه السابق الذي كان قد خاض معه موسم 2011-2012.

وأضاف: «اخترت فريق الظفرة لأكثر من سبب منها قربه من منزلي وعائلتي في أبوظبي، كما أن الفريق وأعضاء مجلس الإدارة يطمحون إلى بناء فريق قادر على الفوز بالبطولات، ولما لا والفريق يضم لاعبين مميزين ونجح في الوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة، والبطولات أصبحت الآن في استطاعة أي فريق، والدليل فريق الشارقة الذي نجح في حصد اللقب بعد غياب 23 عاماً، وهو ما يعني أنه لم يعد هناك أربعة أو خمسة فرق تسيطر على الألقاب فقط».

«اخترت فريق الظفرة لأكثر من سبب، منها قربه من منزلي وعائلتي في أبوظبي».