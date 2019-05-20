الامارات | البلوشي يتوج بلقب سباق «الدراجات الهوائية»

شكرا لقرائتكم خبر عن البلوشي يتوج بلقب سباق «الدراجات الهوائية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار، أول من أمس، على منافسات سباق الدراجات الهوائية في دورة ند الشبا الرياضية، المخصصة لفئة الهواة للسيدات والمواطنين والمواطنات، بمشاركة نحو 400 درّاج ودراجة، ليرتفع العدد الإجمالي للمشاركين في السباقات، التي أقيمت على مدار يومين، إلى 1050 من مختلف الجنسيات.

وحضر السباق، الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، الذي تابع المتسابقين لمعظم مسافة السباق الممتد لنحو 77 كلم، ضمن شوارع ند الشبا.

ونجح منصور البلوشي في الفوز بالمركز الأول لفئة المواطنين، بعدما حقق زمناً قدره 1.49.09.430 ساعة، وجاء في المركز الثاني حارب البلوشي بزمن 1.49.09.827 ساعة، بينما حلّ أحمد آل علي بزمن 1.49.12.889 ساعة.

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ونالت سماح خالد المركز الأول في فئة السيدات، بعدما قطعت المسافة في زمن بلغ 2.07.15.791 ساعة، وجاءت خلفها هيلي فان إيخت بزمن 2.07.16.519 ساعة، واحتلت المركز الثالث صفية الصايغ بزمن 2.07.16.612 ساعة.

وفي فئة المواطنات، حققت فرح المري المركز الأول بزمن 2.26.25 ساعة، وفي المركز الثاني مهيناز الكمالي بزمن 2.26.29 ساعة، وفي المركز الثالث علياء المهيري بزمن 2.26.30 ساعة.

وكان ممثل هيئة كهرباء ومياه دبي، مانع الكندي، قد أعطى شارة الانطلاق للسباق، فيما شارك إبراهيم الحداد، من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بتكريم الفائزين في سباق الدراجات، بحضور مدير الدورة، حسن المزروعي، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، أسامة الشعفار، كما شارك نعيمان العيماني من «ميدان» بتكريم الفائزين في «تحدي ناس الليلي»، وذلك في إطار جهود اللجنة المنظمة للدورة باعتبار الدوائر الحكومية للدورة شريك أساسي في النجاح، والتأكيد على أن دورة ند الشبا الرياضية حدث يُشارك فيه الجميع.