الامارات | الجزيرة بطل دوري كرة الماء للعام الثاني على التوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة بطل دوري كرة الماء للعام الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أول من أمس، بطولة دوري الإمارات لكرة الماء لمرحلة 16 سنة في مسبح نادي الوصل بدبي، بتنظيم من اتحاد السباحة، ومشاركة فرق نادي الجزيرة، ونادي الوصل، ونادي النصر، وأكاديمية تالنت.

استمرت المنافسات على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، واستطاع الجزيرة، حامل لقب الموسم الماضي، المحافظة على لقبه للسنة الثانية على التوالي، وتحقيق انتصارات متتالية على أكاديمية تالنت في الدور الأول، وعلى النصر في الدور قبل النهائي، وفوز مستحق على الغريم التقليدي الوصل في المباراة النهائية، التي شهدت إثارة كبيرة وتحدياً لآخر لحظات المباراة.

وفور انتهاء المباراة والتتويج، قدم رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، راشد عتيق الهاملي، التهنئة للفريق على الإنجاز واللقب الثاني خلال الشهر الفضيل، بعد أن حقق فريق كرة الماء دوري الرجال الأسبوع الماضي، متمنياً لهم التوفيق في مرحلة 14 سنة الأسبوع المقبل، ليؤكد الجزيرة بسط سيطرته على لعبة كرة الماء، وأهدى هذا الإنجاز للقيادة العليا لنادي الجزيرة، موجهاً شكره وتقديره للكادر الفني والإداري ولاعبي الفريق. حضر وشارك في تتويج الأبطال رئيس اللجنة الفنية باتحاد السباحة عبدالله الزحمي، ورئيس اللجنة الفنية لكرة الماء بالاتحاد جمعه الغيلاني، وعضو اللجنة خلف إسماعيل الحوسني.