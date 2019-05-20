الامارات | ريال مدريد ينهي الموسم على وقع صافرات استهجان

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ينهي الموسم على وقع صافرات استهجان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى ريال مدريد موسمه بخسارة أمام مضيفه ريال بيتيس صفر-2، أمس، في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليحقق أسوأ موسم له منذ 1998-1999.

وسجل لورنزو مورون (61) ولاعب ريال السابق خيسي رودريغيز (75) هدفي بيتيس الذي تقدم للمركز العاشر، فيما تجمّد رصيد ريال عند 68 في المركز الثالث.

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وهي الخسارة الثانية على التوالي والثالثة للريال في مبارياته الأربع الأخيرة في «الليغا»، بعد سقوطه أمام رايو فايكانو صفر- 1 وريال سوسييداد 1-3، رافعاً سجله من الهزائم إلى 12، وهو أمر لم يحصل منذ موسم 1998-1999 حين مني بـ12 هزيمة أيضاً.

وأبقى مدرب ريال الجديد - القديم الفرنسي زين الدين زيدان، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والألماني توني كروس والويلزي غاريث بايل وإيسكو على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل الأخير بدلاً من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 69.

وخرج لاعبو ريال مدريد تحت صافرات استهجان جماهير ملعب «سانتياغو برنابيو»، التي لم تستثغ الخسارة الخامسة للفريق على أرضه هذا الموسم، الذي يعتبر كارثياً لجمهور النادي الملكي، الذي كان يُمني النفس في تحقيق بطولة على أقل تقدير.