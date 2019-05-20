الامارات | الكعبي: بطولة التسامح تسهم في إعداد صف ثانٍ لمنتخب الرماية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبي: بطولة التسامح تسهم في إعداد صف ثانٍ لمنتخب الرماية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتمل المربع الذهبي لمسابقة الكرة الطائرة ضمن دورة التسامح الرمضانية، برعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، بعد أن التحقت فرق: التعاون، وبق مارت أيه، وأونلي فريش، بفريق الزعيم في الدور نصف النهائي، وبعد تنافس قوي ومثير من جميع الفرق، وجاء تأهل التعاون متصدراً للمجموعة الأولى بعد فوزه بثلاثة أشواط نظيفة على فريق «كان» بالانسحاب، وهو الفوز الثاني له بعد فوزه في المباراة الأولى على أونلي فريش، بثلاثة أشواط مقابل شوطين. بدوره، تأهل فريق أونلي فريش، كثانٍ للمجموعة الأولى، بعد فوزه في المباراة الأولى على «كان» بثلاثة أشواط مقابل شوطين، واستفاد من انسحاب فريق «كان» ليلتحق بفريق التعاون، أما فريق بق مارت أيه فقد جاء تأهله لهذا الدور كثانٍ للمجموعة الثانية، بعد فوزه في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات على حساب فريق بق مارت B بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بينما خسر في الجولة الأولى بثلاثة أشواط نظيفة على يد الزعيم، الذي كان أول الواصلين لنصف النهائي، وكمتصدر للمجموعة.

من جانبه، توجه رئيس لجنة بطولة الرماية في دورة التسامح الرياضية، خالد الكعبي، بالشكر إلى الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، لتوجيهاته بضم منافسات الرماية ضمن دورة التسامح، خصوصاً فئة الشوزن التي تعد الفئة الأولمبية، بما يجعل من هذه البطولة أكثر من مجرد منافسات رمضانية، بل تتجاوز ذلك إلى إعداد وتطوير مستويات أجيال المستقبل، وتحديداً اللاعبين الناشئين، تطلعاً لتشكيل منتخب صف ثانٍ للرماية على المدى الطويل.

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وأوضح الكعبي: «تم اعتماد ثلاث فئات رئيسة، هي الهواة والناشئون والسيدات، مع التركيز على الناشئين، التي يشارك فيها بنسبة 85٪ من المواطنين، ونتطلع أن يشكل هؤلاء الناشئون، من خلال المشاركة في هذه البطولة، نواة منتخب صف ثانٍ، بحكم أن المنتخب الأول، الذي يضم الرماة من أصحاب الخبرة، لا يمتلك منتخب صف ثانٍ، وبحسب المستويات التي تابعناها بالعموم فإنها مبشرة». وتابع: «تسهم بطولة الرماية في نشر هذه الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، علماً بأن العدد الكلي المتوقع سيراوح بين 300 و400 رام ورامية، وذلك من مختلف الجنسيات، والأمر المميز هو بمشاركة نحو 90٪ من الرماة الهواة من المواطنين، وهو الهدف المهم الذي من شأنه أن يمنح رياضة الرماية دفعة كبيرة للمستقبل، بوصفها ذات تاريخ وإنجازات للرياضة الإماراتية في كل المحافل وعلى كل المستويات».

وثمّن الكعبي دعم اللجنة المنظمة للرماية، من خلال تخصيص جوائز مالية تحفيزية للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، والقائمين على نادي العين للفروسية والرماية والغولف، الذين وفروا كل مقومات النجاح للمنافسات.

نحو 90٪ من الرماة الهواة المشاركين في دورة التسامح الرمضانية من المواطنين.