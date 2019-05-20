الامارات | مدافع هانوفر مرشح للعب في النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع هانوفر مرشح للعب في النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّى المدافع البرازيلي فيليبي مارتينيز (32 عاماً) عرضاً من نادي النصر، للانضمام إليه الموسم المقبل. وقالت صحيفة «ديوزيت» الألمانية إن مارتينيز إذا وافق على العرض سينتقل دون مقابل، خصوصاً أن عقده انتهى مع نادي هانوفر الألماني، علماً أن اللاعب أصيب بكسر في القدم في مباراة هانوفر وبايرن ميونيخ في «البوندسليغا». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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