الامارات | الرميثي ينفي مفاوضات الوحدة مع الأنصاري

شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي ينفي مفاوضات الوحدة مع الأنصاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، أحمد الرميثي، دخول «العنابي» في مفاوضات مع الكويتي الدولي فهد الأنصاري للانضمام إلى الفريق بداية الموسم المقبل قادماً من الفيصلي السعودي، وذلك عبر حسابه في «تويتر» رداً على تغريدة نشرها أحد المشجعين لخبر نشرته صحيفة الرياض، يشير إلى مفاوضات بين الوحدة والأنصاري، وعلق الرميثي قائلاً: «الخبر غير صحيح». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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