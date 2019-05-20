الامارات | العين يودّع «آسيا» أمام الاستقلال في مباراة تحصيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يودّع «آسيا» أمام الاستقلال في مباراة تحصيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق العين في العاشرة من مساء اليوم ضيفه فريق الاستقلال الإيراني على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مباراة يخوضها طرفا المواجهة كأداء للواجب فقط، وذلك بعد خروجهما من سباق المنافسة على البطاقتين المؤهلتين للدور ثمن النهائي اللتين حصل عليهما كل من الهلال السعودي والدحيل القطري.

وحقق «الزعيم» الذي فاز باللقب في عام 2003 أسوأ انطلاقه له في مشاركته الحالية، وذلك بعد أن جمع نقطتين فقط حتى الآن، وذلك بالتعادل أمام الاستقلال والدحيل، فيما خسر في ثلاث مباريات من بينها لقاءان على أرضه أمام الهلال والدحيل، وهو ما سيجعل الفريق مطالباً بتحقيق فوز شرفي في لقاء اليوم.

وتعتبر المواجهة بمثابة فرصة جيدة أمام المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو لمنح فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين الشباب للوقوف على مستوياتهم، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية التي انتهجتها إدارة شركة كرة القدم في النادي بالوقوف على مستويات جميع اللاعبين قبل بدء مرحلة التقييم النهائية بعد نهاية الموسم، ورفع تقارير الاحلال والابدال للموسم الجديد.

وستكون لدى المدرب كذلك فرصة جيدة لإراحة أكبر عدد من اللاعبين الأساسيين لتحضيرهم للمواجهة الحاسمة في دوري الخليج العربي، التي ستجمعهم خارج ملعبهم أمام الوحدة على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي السبت المقبل، وهي المباراة التي يكفي الفريق فيها التعادل ليضمن الحصول على إحدى البطاقات المؤهلة للمشاركة في الموسم المقبل بدوري أبطال آسيا. وفي المقابل، يدخل فريق الاستقلال اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز لكن بدافع رد الدين للخسارة الكبيرة التي تلقاها في الملعب ذاته في العام الماضي بسداسية، وكان لاعبوه يمنون النفس بالفوز في لقاء الجولة الثانية في النسخة الحالية، لكن «الزعيم» استطاع فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.