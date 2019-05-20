شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد إطلاق التميمة الرسمية لبطولة الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر، الأحد، الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، المقرر عقدها فى مصر انطلاقًا من 21 يونيو المقبل، حيث اطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك بحضور كل من المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والمهندس هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

تميمة كأس الأمم الأفريقية 2019

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع إلى عرض تقديمى لمنظومة تذاكر بطولة الأمم الإفريقية، وأعقب ذلك تسلّمه لأول بطاقة مشجع بالبطولة.

وشهد الرئيس أيضًا إطلاق التميمة الرسمية لبطولة الأمم الإفريقية، حيث قدمت اللجنة المنظمة نموذجًا للتميمة فى ختام العرض، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة الشباب القائمين على منظومة استخراج بطاقات المشجعين.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، عن تميمة البطولة.

ونشر، صباح أمس، الحساب الرسمى للبطولة فيديو للتميمة الجديدة تحت تعليق: «بعد رحلة طويلة.. لقد وصل أخيرًا.. رحبوا معنا بمضيفنا الخاص فى كأس إفريقيا 2019».

من جانبه، كشف محمد فضل، مدير بطولة، أن «توت» هو اسم التميمة، وأنها تمثل طفلاً يرتدى قميص منتخب مصر والزى الفرعونى، ويقف واضعًا قدمه على كرة البطولة الرسمية، وقال فضل: وجدنا ارتياحا كبيرا بين الوسط الرياضى بعد استطلاع رأيه عن التميمة، وأجمعوا أنها مناسبة وبسيطة، لذا فضّلنا الإعلان عنها فى هذا التوقيت.

الرئيس عبدالفتاح السيسى يتسلم التميمة من هانى أبوريدة

وأضاف مدير البطولة أن سبب التأخير فى الإعلان عن التميمة هو التوصل للتصميم الأفضل والأنسب، بعد دراسة ومشاهدة العديد من التصميمات المختلفة، حتى تم التوصل لشكل التميمة الأخير.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة المنظمة استعانت بإحدى الشركات المتخصصة بإنجلترا لتصميم التميمة التى بلغت تكلفتها 16 ألف جنيه إسترلينى، أى ما يوازى 336 ألف جنيه مصرى.

فى السياق نفسه، أثار إعلان التميمة ارتياحًا شديدًا، داخل الوسط الرياضى على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، حيث وجد ترحيبًا كبيرًا من روادى السوشيال ميديا وأجمعوا على كون التميمة تتمتع بالبساطة والرقى وتجمع ما بين التاريخ المتمثل فى ارتداء الطفل قناع توت عنخ آمون، وزى المنتخب بأعلام مصر، حيث حرص المئات فور الإعلان عن التميمة من قبل اللجنة المنظمة على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

على الجانب الآخر، أطلقت اللجنة المنظمة تطبيق «تذكرتى» للبدء فى حجز تذاكر بطولة الأمم الإفريقية، واستخراج بطاقة المشجعين.

وأعلنت اللجنة أن حجز التذاكر متاح حاليًا، عبر الدخول على موقع «تذكرتى» www.tazkarti.com واختيار التسجيل للحصول على بطاقة المشجع ليدخل المستخدم جميع بياناته الشخصية المطلوبة ويحصل على موافقة بعد مراجعة تلك البيانات.

وينتظر بعدها المشجع وصول رسالة نصية جديدة أو إيميل، يتضمن الرقم الخاص ببطاقة المشجع «Fan ID» وكلمة المرور على النظام.

وبعد دخول المشجع إلى النظام باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور يمكنه الدخول لاختيار المباريات التى يرغب الحجز بها ويختار الدرجة ومقعده، كما يستطيع دفع ثمن التذكرة إلكترونيًا.

وحدث اعتراض على أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصرى من الجماهير، فتم تخفيضها فى مباريات الدور الأول، إلى 150 جنيهًا لتذكرة الدرجة الثالثة، و400 جنيه للدرجة الثانية، و600 جنيه للدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية، و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

وتقرر بيع تذاكر الدرجة الأولى من منافذ بيع خاصة بإحدى شركات المحمول، بينما تباع تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة فى مركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبى بالمعادى ونادى منتخب السويس ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية والحى السادس بأكتوبر ونادى أصحاب الجياد بسموحة ونادى الشمس. وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقًا، قسمت لـ6 مجموعات، يصعد الأول والثانى من كل مجموعة مع أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات.