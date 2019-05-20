الزمالك 0- 0 نهضة بركان.. (لحظة بلحظة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نهضة بركان، في ذهاب الدور النهائي للكأس الكونفيدرالية الأفريقية. تشكيل الفريقين الزمالك ونهضة بركان الدقيقة 1 - بداية هجومية لفريق نهضة بركان وتسلل على بكر الهلالي الدقيقة 3.. ركنية أولى للزمالك يلعبها عبدالله جمعة داخل منطقة الجزاء ويبعدها الدفاع Advertisements الدقيقة 4.. عرضية من عبدالله جمعة يقابلها محمود علاء بتسديدة بجوار المرمى في أول هجمة خطرة للزمالك الدقيقة 6.. ركلة حرة لنهضة بركان من الناحية اليسرى تلعب زاحفة يمسك بها عمر صلاح الدقيقة 8.. ركنية خطيرة وتسديدة من سمير وايدار تصطدم في صدر محمود علاء وتصل إلى عمر صلاح الدقيقة10.. محمد عبدالغني ينقذ الزمالك ببراعة بعدما أبعد الكرة من أمام لاما كودجو في منطقة الجزاء الدقيقة 14.. ركلة حرة من الناحية اليمنى يرسل منها النمساوي كرة يقابلها وايدار بتسديدة ترتد من العارضة ليسددها دايو يتصدى لها عمر صلاح الدقيقة 17.. فرصة زملكاوية يراوغ خلالها كهربا مدافع بركان داخل المنطقة ويمرر لعمر السعيد لكن الدفاع يتدخل

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