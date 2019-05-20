شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: نظام الـfan id يقضى على السوق السوداء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندرى إن نظام الـfan id يقضى على السوق السوداء كما أنه يتيح للناس معرفة هوية المشجعين اللذين يدخلون المباريات.
اكد وليد صلاح الدين أن نظام الـfan id يمثل إضافة كبيرة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو موضحا أن ذلك يعد إنجازا كبيرا يحسب للجنة المنظمة.
ووضعت خاصية الـfan id أو بطاقة المشجع فى العالم مصر كثانى دولة تطبق هذا النظام بعد أن كانت المرة الأولى فى منافسات كأس العالم الماضية بروسيا 2018.
كان مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا أنه تم تحديث نظام الـfan id من الناحية الأمنية و التكنولوجية وسيكون إضافة جديدة لبطولة أمم أفريقيا متمنيين أن يتم تعميمه فى جميع دول العالم.
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