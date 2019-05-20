شكرا لقرائتكم قصة مباراة رمضانية.. عندما خدع الثعلب الحضرى وفاز على الأهلى فى دورى 2001... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فى ليلة رمضانية وسهرة كروية ممتعة وتحديدا الجمعة فى يوم 23 من نوفمبر سنة 2001، الموافق الثامن من شهر رمضان لعام 1422هـ، إلتقى فريق الزمالك مع غريمه التقليدى الأهلى ، بالدور الاول من بطولة الدورى العام، و انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف ، أحرزهما ساحر الزمالك حازم إمامن مقبل هدف وحيد لعلاء ابراهيم.
الجماهير المصرية كانت على موعد مع مواجهة مرتقبة ونارية بين قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، الساحر حازم إمام ، نجم الكتية البيضاء والفارس الأبيض وهو بمثابة رجل المباراة الأوحد حينها، تألق وأحرز هدفي الفوز لفريقه خلال اللقاء.
المباراة بدأت قوية وساخنة جدا ونجح الزمالك في تسجيل أول أهدافه في الدقيقة 21 من ركلة جزاء سددها حازم إمام، ليفرض بعدها الفارس الأبيض السيطرة التامة على مجريات اللقاء، وهدد حازم إمام برفقة زميله المهاجم الأبيض حسام حسن " مرمي الأهلي فى مناسبات عديدة طوال مجريات المباراة.
وعاد الثعلب في الدقيقة 53 ليسجيل هدفًا عالميًا في شباك عصام الحضري حارس الأهلي، حيث انتهز الساحر تقدم حارس الأهلي، وفاجأ الجميع بكرة عرضية متقنة خدعت حارس مرمى الاحمر وسكنت شباكه بعد ارتطامها بالعارضة، معلنة هدف الاطمئنان والفوز للأبيض.
حاول الأهلي بعدها الضغط الهجومي على دفاعات الزمالك أملًا في العودة للمباراة، ولكنه لم يستطيع سوى تسجيل هدفًا وحيدًا عبر مهاجمه علاء إبراهيم في الدقيقة 89 لتنتهي المباراة بفوز الأبيض 2-1.
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