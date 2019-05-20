شكرا لقرائتكم الأهلي ينهى مشوار المعار المتألق ويصرف النظر عن مهاجم سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلي، إعادة أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق المعار لنادي الجونة بعد تألقه الملفت مع الفريق الساحلى خلال مباريات الموسم الجارى ليصبح أحد أبرز المهاجمين بالدوري المصري الممتاز.

وأستقر مسئولو الأهلي على تواجد أحمد ياسر ريان فى قائمة الموسم الكروى الجديد وعدم تجديد إعارته سواء لنادي الجونة أو أى نادي آخر يرغب فى التعاقد معه ليكون أحد العناصر الأساسية والمؤثرة فى التشكيلة الحمراء خلال الموسم المقبل.

فى سياق متصل، قرر مسئولو النادى الأهلي صرف النظر عن التفاوض مع حسام حسن مهاجم سموحة، الذى كان ضمن حسابات الصفقات الصيفية بالقلعة الحمراء لتدعيم الهجوم فى الموسم الجديد.

ويرى مسئولو الأهلي أن حسام حسن لم يظهر بالمستوى المنتظر فى الفترة الأخيرة وتراجع مستواه بشدة بخلاف مغالاة نادي سموحة فى طلباته المادية للموافقة على رحيله للقلعة الحمراء فى الموسم المقبل.