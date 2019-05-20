شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا: هناك سهولة ويسر فى دخول الجماهير للمباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 أن هناك سهولة ويسر فى دخول الجماهير للمباريات عن طريق البوابات الإليكترونية و استخدام الـFAN ID التى سيتم تزويدها بأحدث الوسائل لتسهيل مهمة الدخول للمشجعين.

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وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها فى مصر فى 16 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019، وأكد القائمين على موقع تذاكر مصر أن هناك إقبال من المصريين على إنشاء الـFan id منذ طرح الموقع ، مؤكدين أن الإقبال سيزيد بمرور الوقت.

ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيما إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت، ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 16 يونيو المقبل بين مصر و زيمبابوي والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019.