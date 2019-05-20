شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: خاصية الـfan id تقضى على السبوبة والشللية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق وبخاصية الـfan id أوبطاقة المشجع مؤكد أن ذلك يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى العالم.
تمنى نجم الأهلى فى تصريحات خاصة لـ سوبر كروة أن يطبق هذا الكلام على الدورى المصرى للتحكم فى الجمهور الواعى الذى يحضر المباريات والتخلص من المشحعين المشاغبين والذين لهم انتماءات سياسية.
تابع يونس أن هذه الخاصية ستقضى غلى تجار السوق السوداء والفساد الذى كان متواجدا فى السابق ويمنع السبوبة والشلابية موضحا ان هذا غنجاز يحسب لاتحاد الكرة والوزير.
ووضعت خاصية الـfan id أو بطاقة المشجع فى العالم مصر كثانى دولة تطبق هذا النظام بعد أن كانت المرة الأولى فى منافسات كأس العالم الماضية بروسيا 2018.
كان مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا أنه تم تحديث نظام الـfan id من الناحية الأمنية و التكنولوجية وسيكون إضافة جديدة لبطولة أمم أفريقيا متمنيين أن يتم تعميمه فى جميع دول العالم.
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