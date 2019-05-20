لاعبو الزمالك يؤدون عمليات الإحماء قبل مواجهة نهضة بركان...

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جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الزمالك عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة نهضة بركان فى المباراة التى تجمعهما فى الثانية عشر من منتصف الليل اليوم الأحد، على الملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وظهر عماد السيد حارس الزمالك المستبعد من اللقاء للإصابة فى اليد فى أرض الملعب لمساندة زملائه فى عمليات الإحماء رغم الجبيرة الموضوعة على يده.
ويضم تشكيل الزمالك كلا من:"عمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".
فيما يدخل نهضة بركان المباراة بتشكيل مكون من:" عبد العالي المحمدى فى حراسة المرمى، عمر النمساوى وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفا دايو فى خط الدفاع، بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس فى خط الوسط، لابا كودجو و حمدي لعشير فى خط الهجوم".
احماء الزمالك
احماء الزمالك
احماء الزمالك
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