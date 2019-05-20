شكرا لقرائتكم على أبو جريشة عن نظام الـfan id: ستمثل إضافة لأمم أفريقيا واتمنى تطبيقها محليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد على أبو جريشة نجم الإسماعيلى الأسبقن ظام الـfan id موضحا أنها ستمثل إضافة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 متمنيا أن يتم تطبيقها فى الدورى.

أضاف نجم الإسماعيلى السابق الأسبق أن العالم يتغير ولا بد من مصر أن تواكب التطور عبر ذلك النظام .

أختتم جريشة أن هذا النظام ستساعد المسئولين فى عودة الجمهور للملاعب من الجديد خاصة أنه من غير المقبول أنننا نلعب بدون جمهور لمدة 6 مواسم وهذا لم يحدث فى أى مكان.

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وضعت خاصية الـfan id أو بطاقة المشجع فى العالم مصر كثانى دولة تطبق هذا النظام بعد أن كانت المرة الأولى فى منافسات كأس العالم الماضية بروسيا 2018.

أكد مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا أنه تم تحديث نظام الـfan id من الناحية الأمنية و التكنولوجية وسيكون إضافة جديدة لبطولة أمم أفريقيا متمنيين أن يتم تعميمه فى جميع دول العالم.

وكان محمد فضل، مدير بطولة أمم أفريقيا، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم تميمة بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.