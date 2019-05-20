شكرا لقرائتكم ياسر ريان عن تجربة FAN ID: "ستسهل التعامل مع جميع الثقافات القادمة لمصر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر ريان نجم الأهلى والكرة المصرية السابق أن تجربة FAN ID تعد تجربة رائعة، خاصة وأنها ستسهل التعامل مع جميع الثقافات المنتظر تواجدها فى مصر خلال فترة كأس الأمم الافريقية.

واضاف ياسر ريان : " مصر تتطور و الأن سيصبح كل مشجع على علم بكل شيء فى الملعب وسيصل بسهولة لمقعده ،و لنا فى محور روض الفرج عبرة ودليل أن مصر على الطريق الصحيح".

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جدير بالذكر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها فى مصر فى 16 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019، وأكد القائمين على موقع تذاكر مصر أن هناك إقبال من المصريين على إنشاء الـFan id منذ طرح الموقع ، مؤكدين أن الإقبال سيزيد بمرور الوقت.

ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيما إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت، ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 16 يونيو المقبل بين مصر و زيمبابوي والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019.