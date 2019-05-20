شكرا لقرائتكم 3 أهداف ضائعة وفرصة مزدوجة للمغاربة فى 15 دقيقة سجال بين الزمالك ونهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربى المقامة بينهما حاليا على الملعب البلدى ضمن منافسات ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية والنتيجة تعادل سلبي بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عمر صلاح ،خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة،خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا،خط الهجوم: عمر السعيد.

خاض نهضة بركان اللقاء بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عبد العلي المحمدي،خط الدفاع: عمر النمساوي، سهيل يشو، يوسوفا دايو، إسماعيل المقدم ،خط الوسط: بكر الهيلالي، سميو ويدار، أمين الكاس ،خط الهجوم: لابا كودجو، حمدي العشير ومحمد فرحان.

نشاط هجومى مكثف من لاعبى الزمالك فى بداية المباراة لفرض السيطرة على منطقة وسط الملعب وانتزاع المبادرة الهجومية ونجح محمود علاء فى الدقيقة 4 فى تهديد مرمى الفريق المغربى بعد عرضية متقنة من عبد الله جمعة ولكنها مرت بسلام على حارس نهضة بركان.

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رد نهضة بركان بهجمة خطيرة بـ"روحين" فى الدقيقة 8 بعد ركنية عمر النمساوى التى شهدت ارتباكا واضحا من دفاع الزمالك فى إبعاد الكرة قبل أن يسددها دايو وتمر بجوار مرمى عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأبيض.

وفى الدقيقة 15 شهدت أخطر هجمات اللقاء بعدما منعت العارضة نهضة بركان من تسجيل الهدف الأول فى شباك الفريق الأبيض قبل أن ترتد وينقذها عمر صلاح حارس مرمى الأبيض.