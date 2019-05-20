شكرا لقرائتكم بيدرو إيمانويل: "المال" ليس سبباً لترك التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد بيدرو إيمانويل الذي رحل عن تدريب التعاون يوم الأحد، أن المال ليس له علاقة بأمر استمراره مع بطل كأس الملك، مبدياً سعادته لنجاح مواطنه روي فيتوريا بتحقيق لقب الدوري مع النصر.

وقال إيمانويل لـ"العربية" على هامش حفل جوائز أفضلية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين: لا علاقة للمال ببقائي في التعاون، على جماهير النادي معرفة أن ناديها كبير بوجودي أو غير ذلك.

وواصل: كان أمراً رائعا أن أحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري، وهذا حدث بمساندة الجميع من جهاز فني وإدارة ولاعبين وجماهير، لقد كان موسماً رائعاً واجهنا فيه منافسة كبيرة في المسابقتين.

وختم قائلاً: سعيد من أجل مواطني روي فيتوريا، فهو قدم عملاً رائعاً مع النصر توجه بالحصول على لقب الدوري، وهذا اللقب سيثري سيرته الذاتية بالتأكيد.