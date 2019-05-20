مباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية الإفريقية|| يلا شوت رابط يوتيوب مباشر بدون تقطيع

يقابل اليوم فريق نادي الزمالك مع فريق نهضبة بركان المغربي، في مباراة الذهاب التي ستقام اليوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وتقام على استاد الملعب البلدي في بركان المكان الرئيسي للفريق المغربي، حيث أنه تجمعه المباراة في الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حيث تعتبر تلك المباراة من المباريات التي ينتظرها الكثيرين من جماهير نادي الزمالك، وتعد تلك الفرصة الكبيرة أمام نادي الزمالك للفوز بنسبة كبيرة في الكونفدرالية، والفوز في مباراة العودة، حيث قد فاز نادي الزمالك من قبل وتغلب على فريق النجم الساحلي في مبارياتي الذهاب والعودة.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضبة بركان

تقام مباراة نادي الزمالك ضد نهضة بركان المغربى، في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت المغرب، كما تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت القاهرة، حيث أن تذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

حيث أنه سوف يكون البث المباشر لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان عن طريق عدد من القنوات الفضائية مثل قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة، كما سيكون عن طريق قناة bein sport hd 1، كما سيقوم بالتعليق كل من جواد بده وعلي محمد علي.