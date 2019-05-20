تشكيل ناري لنهضة بركان في مواجهة الزمالك بذهاب نهائي الكونفدرالية

عمرو ابوبكر

أعلن منير الجعواني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مواجهة منافسه الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها اليوم بالمغرب. جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي

خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو

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