محمد بدران
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة نادى الزمالك ونهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم، الأحد، في المغرب بذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية.
وكتب "الحلفاوي"، عبر صفحته على "تويتر": "التوقعات ربما تكون أقرب للواقع قبل ماتش الإياب، اليوم أمنيات لا توقعات.. نتيجة مريحة بإذن الله".
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كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي يفاجئ جماهير الزمالك بـ تعليق مثير قبل نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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