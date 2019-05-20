بث مباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية

كتب محمد بشاري

يقدم الموجز خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية ،حيث يحل المارد الأبيض، ضيفا ، على نظيره نهضة بركان المغربي، في مباراة نارية بين الفريقين.

ويدخل نادي الزمالك مباراة اليوم، أملا في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة، المقرر إقامتها على ستاد "برج العرب"، يوم 26 مايو الجاري.

قطع نادي الزمالك مشوار طويلا للغاية، حتي الوصول إلى المحطة النهائية، كانت البداية بعبور عقبة القطن التشادي، ثم تخطي عقبة اتحاد طنجة المغربي.

وكان مشوار الزمالك في دور المجموعات غير منتظم، حيث خسر امام جورماهيا الكيني خارج الأراضي المصرية، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل في برج العرب مع حسين داي بهدف لكل فريق، وتعادل أيضا مع اتلتيكو الانجولي بنفس النتيجة.

لكن البطل المصري انتفض، وفاز على بترو اتلتكو الإنجولي في عقر داره بهدف احرزه حميد أحداد، وعاد ليحقق فوزا غاليا علي جورماهيا في برج العرب برباعية نظيفة، ثم اختتم مباريات دوري المجموعات بتعادل ثمين مع حسين داي بدون أهداف.

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وفي الدور نصف النهائي تخطى الأبيض عقبة النجم الساحلي بالفوز في برج العرب بهدف كهربا ثم التعادل في سوسة بدون أهداف.

يغيب عن صفوف القلعة البيضاء، حارس المرمي الأساسي محمود جنش بسبب الإيقاف، وغياب الحارس البديل عماد السيد بسبب الإصابة، لذلك سيحمي العرين الأبيض الحارس الشاب عمر صلاح.

تعتبر مباراة الليلة هي الأولي لفريق نهضة بركان المغربي، في النهائيات الإفريقية، حيث لم يسبق له المشاركة في أي نهائي قارئ.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة الليلة بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، إلى الحكم الدولي الزامبى جانى سيكازوى.