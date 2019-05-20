كتب يسرى غازى وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى الملعب البلدى ببركان الذى يستضيف مباراة الذهاب فى نهائى كأس الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي. كما وصل الطاقم التحكيمي لمباراة ذهاب كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي بقيادة الحكم الزامبي جاني سيكازوي. وأعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للقلعة البيضاء عن تشكيل الزمالك لمواجهة بطل المغرب وجاء على النحو الآتي: فى حراسة المرمى عمر صلاح وفى خط الدفاع عبد الله جمعه ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وفي خط...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول لاعبي الزمالك والحكام إلى الملعب البلدي .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.