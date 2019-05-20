جائزة فرنسا الكبرى: ماركيز يهدي هوندا الفوز الـ300

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حقق حامل اللقب الدراج الإسباني مارك ماركيز (هوندا) فوزه الثاني تواليا والثالث هذا الموسم في فئة موتو جي بي، باحرازه الأحد المركز الاول في جائزة فرنسا الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم للدراجات النارية، أمام دراجي دوكاتي الايطاليين أندريا دوفيتسيوزو ودانيلو بتروتشي، معززا صدارته للترتيب.

وجاء فوز بطل العالم خمس مرات بعد تتويج شقيقه الأصغر أليكس في فئة موتو2، وبعد هيمنته على السباق الذي اقيم على حلبة جافة على الرغم من احتمال تساقط الامطار، محققا فوزه الـ 47 في موتو جي بي، ومهديا هوندا انتصارها الـ 300 في الفئة الكبرى.

وكان الدراج جيم ريدمان من زيمبابواي افتتح سجل هوندا من الانتصارات عام 1966، ممهدا الطريق أمام الفريق الياباني ليكون الرقم الصعب في هذه الرياضة.

وقال ماركيز "الامور دائما صعبة في لومان" في اشارة الى سرعة دراجات دوكاتي على الحلبة الفرنسية.

ورفع الاسباني رصيده الى 95 نقطة في صدارة ترتيب الدراجين، متقدما بفارق 8 نقاط على دوفيتسيوزو وبفارق 20 نقطة على مواطنه أليكس رينس (سوزوكي) الفائز بسباق اسبانيا، والذي اكتفى بالمركز العاشر في فرنسا. ويحتل الايطالي فالنتينو روسي (ياماها) المركز الرابع برصيد 72 نقطة.

وحقق الدراج الاسترالي جاك ميلر (دوكاتي)، المنطلق من المركز الثالث، المفاجأة بتصدره للسباق خلال اللفات الاولى أمام ماركيز، قبل أن يستعيد الدراج الاسباني زمام الامور في اللفة الرابعة.

وتقدمت مجموعة من أربعة دراجين مؤلفة من كل من ماركيز وميلر ودوفيتسيوزو وروسي، باقي الركب قبل أن يبدأ ماركيز تقدمه في الصدارة بمفرده تاركا خلفه باقي منافسيه.

وشهد السباق انزلاق الدراج الاسباني مافريك فيناليس (ياماها) بعد احتكاكه مع فرانشيسكو بانيا (دوكاتي).

في فئة موتو2، حقق أليكس ماركيز (كاليكس)، الشقيق الاصغر لبطل موتو جي بي، فوزه الاول منذ عام 2017 والرابع في مسيرته.

وتقدم ماركيز على مواطنيه خورخي نافارو وأوغوستو فرنانديز، فيما تعرض متصدر ترتيب الدراجين الايطالي لورنزو بالداساري لحادث سقوط في اللفة الثانية، لكنه احتفظ بالمركز الاول في الترتيب العام برصيد 75 نقطة بفضل انتصاراته الثلاثة منذ بداية العام (قطر الارجنتين وإسبانيا).

وعبّر ماركيز عن سعادته بعد السباق قائلا "لقد مر وقت، لذا أنا سعيد"، وتابع صاحب المركز الرابع في ترتيب الدراجين برصيد 61 نقطة "هذا جيد للبطولة أيضاً".

وفي فئة موتو3، عاد الفوز للدراج الاسكتلندي جون ماكفي (هوندا) الذي تغلب على زميله في الفريق الايطالي لورنتسو دالا بورتا ومتصدر ترتيب الدراجين الاسباني آرون كاني (كاي تي أم).

وهو الفوز الثاني لماكفي (24 عاما) الذي سبق له أن فاز في موتو3 عام 2016، كما بات خامس فائز مختلف يصعد إلى أعلى عتبة في هذه الفئة في خمسة سباقات منذ بداية العام الحالي.

- ترتيب الخمسة الأوائل في فئة موتو جي بي:

1. الإسباني مارك ماركيز (هوندا) 41.53:647 دقيقة

2. الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) بفارق 1.984 ثانية

3. الإيطالي دانيلو بتروتشي (دوكاتي) بفارق 2.142 ث.

4. الاسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 2.940 ث

5.الإيطالي فالنتينو روسي (ياماها) بفارق 3.053 ث.

- ترتيب بطولة العالم:

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1. ماركيز 95 نقطة

2. دوفيتسيوزو 87

3. رينس 75

4. روسي 72

5. بتروتشي 57

- ترتيب الثلاثة الأوائل في فئة موتو 2:

1. الإسباني أليكس ماركيز (كاليكس) 40.36:428 دقيقة

2. الإسباني خورخي نافارو (سبيد آب) بفارق 1.119 ث.

3. الإسباني أوغوستو فرنانديز (كاليكس) بفارق 1.800 ث

- ترتيب بطولة العالم:

1. بالداساري 75 نقطة

2. السويسري توماس لوثي 68

3. نافارو 64

- ترتيب الثلاثة الأوائل في فئة موتو 3:

1. الاسكتلندي جون ماكفي (هوندا) 37.48:689 دقيقة

2. الإيطالي لورنتسو دالا بورتا (هوندا) بفارق 0.106 ثانية

3. الإسباني آرون كاني (كاي تي أم) بفارق 0.757 ث

- ترتيب بطولة العالم:

1. كاني 74 نقطة

2. دالا بورتا 60

3. الإيطالي نيكولا أنتونيلي (هوندا) 57