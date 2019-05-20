شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاحد 19/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الاحد العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري العام.

مدافع الأهلي يفاضل بين 5 عروض محلية.. اعرف التفاصيل

تلقى أحمد علاء، مدافع الأهلي، عدة عروض محلية من أندية صعدت حديثاً للدورى المُمتاز وأندية أخرى بالدوري تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المحلية المقبلة.

وخرج أحمد علاء عن حسابات الجهاز الفني للفريق طوال الموسم الحالي بشكل جعل هناك قرار نهائى على رحيله في الصيف، خاصة أن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل فى يناير الماضى لسموحة، لكن الخلاف حول بعض الأمور المالية حال دون إتمام الصفقة.

الأهلي يؤكد جاهزية أجاى لمواجهة الإسماعيلى

أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية النيجيرى جونيور أجاى لاعب الفريق لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف الجهاز الفنى أن اللاعب شارك بقوة فى مران الفريق الجماعى أمس، وبات لائقًا تمامًا للتواجد ضمن الحسابات الفنية للمباراة.

مجلس الأهلي يجتمع غداً لمناقشة ملف "النشاط الرياضى"

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، غداً الاثنين، اجتماعاً تكميلياً لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادي على الصعيد الإدارى والإنشائى والرياضى، وفى مقدمتها ملف النشاط الرياضى.

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وكان مجلس الأهلي قد عقد اجتماعاً السبت قبل الماضى، وقرر خلاله تكليف مجلس أمناء قناة النادى بتطوير الرؤية الإعلامية المناسبة، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، والتنسيق مع المنظومة الإعلامية التى تضم إدارة الإعلام بالنادى، ومجلة الأهلي، وقناة الأهلى، كما قرر المجلس ضم عادل كريم لمجلس أمناء القناة والذى يترأسه محمود الخطيب.

"سوبر كورة" يكشف حقيقة عودة لاسارتي للدوري التشيلي

كشف النادي الأهلي حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً بشأن إمكانية رحيل المدرب الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، لأحد أندية تشيلى خلال الموسم المقبل.

الأهلي يستعيد 3 مصابين قبل مواجهة الإسماعيلى.. تعرف عليهم

قبل مواجهة الأهلي والإسماعيلي المرتقبة استعاد المارد الأحمر ثلاثة لاعبين عانوا من إصابة على مدار الأيام الماضية حرمتهم من المشاركة فى التدريبات والمباريات، وعاد لتدريبات الفريق كل من جونيور أجاى والصاعد عربى بدر، كما اقترب أحمد الشيخ من الظهور فى تدريبات الفريق المقبلة أيضاً.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي مساء الأربعاء المقبل ببرج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدورى الممتاز، علماً بأن الأحمر يتصدر المسابقة برصيد 73 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع بـ41 نقطة.

الأهلي يتابع هداف نهضة البركان أمام الزمالك الليلة

يتابع الجهاز الفني للأهلي مباراة الزمالك ونهضة بركان المغرب المُقرر لها الثانية عشر من مساء اليوم،الأحد، بالمغرب في ذهاب نهائي الكونفدرالية من أجل مُتابعة التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان.

ويُعد المهاجم التوجولي واحداً من اللاعبين المُرشحين لارتداء القميص الأحمر الصيف المقبل بعدما ظهر بشكل جيد مع ناديه خلال الفترة الماضية حيث يتصدر كودجو قائمة هدافي الدوري المغربي بـ 18 هدفا كما سجل 7 أهداف في بطولة الكونفدرالية وحصد جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الجابوني عام 2016 .