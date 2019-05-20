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شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت يكتب: توت يحمل مستقبل مصر .. نحو العالمية و تذكرتى = " كود " المستقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعلها المره الأولى ، و التى ستتكر كثيرأ ، لان " مصر الجديده " مشروعنا الحلم الذى وقعنا عليه جميعأ منذ العام 2013 .. بات له عنوان دائم هو شوارع و محافظات وقرى ونجوع مصر ومحلها المختار مصر أمام الدنيا .. صندوق بريد الأمل يتعاظف فى غد أفضل للمصريين دوت كوم .
الطفل توت العربى بنكهه أفريقيه ينطلق ومعه كره نحو المستقبل ، هذه الكره هة الكره الأرضيه .. وتوت هو المصرى و الطريق الى المستقبل والعالميه يجرى منطلقأ نحوها .
السعاده و البشرى أن تحمل التميمه توت كل ما هو جديد .. حيث لا تمثل محترفأ ، بل فتى عمره 12 عام دلالع على العمل للمستقبل .
لعل هذا ما دفع المصممون المصريون الى تحت تمثال يدوى لـ" توت " لتقديمه للرئيس السيسى باعتباره المواطن الاول .. ليستقبله الرئيس و كأنه يستقبل من يعمل ومعه دولاب الدوله المصرية من أجلهم وهم الشباب ، لانها ليست مجرد رسمه كرتونيه يا سيدى القارئ !
حتى الموسيقى معبره عن واقعنا العربى المصرى الأفريقى .. وعمل حقيقى قام عليه مائه فنان مصرى .
أما عن بدء الحجز فى موقع تذكرتى فحدث و لاحرج ، بل وأنتظرو ما هو قادم .
البداية مع " فان أيدى " وهى النسخه الاولى مكرر بعد نسخه مونديال روسيا 2018 ، ليس هذا وحسب إنما ستحمل التذاكر مالم يكن موجودأ فى تذاكر المونديال الروسى .
نعم .. هنال علامات تكنولوجيه .. و أخرى أمنيه من أجل مزيد من ضبط الايقاع لصالح الحاجزين من ناحيه.
أما الأهم فهو تأمين كل الحضور الضيوف قبل أهل الدار .. التذكرة المصرية أمان وضمان فى صورة أحدث من تلك التى اطلقت للمرة الاولى فى مونديال 2018 هناك الكثير من دواعى الفرحة أيضا لأنه حين تعرف سيدى اقارئ أن البلدان التى ستنظم بطولات تحتاج تذاكر وحجوزات مسبقة..ستنقل عن مصر ما ذكرته لكن من تكنولوجيا جديدة وضوابط أمنية لا تخترق
الان فى مصر ..لا تحتاج إلا التسجيل عبر موقع تذكرتى ..ثم يأتى موعد استلام تذكرتك دون زحام مع تتطبيق فعال وقوى ومحترف على تجار السوق السوداء حتى تذهب أموال المصريين لجيوب الفسدة
ما تنقله لك سيدى القارئ لا يمثل إلا 50% من صفحات ملف مضئ أضواءه المبهرة ستكون حائط صد لكل من ينظر بحقد لهذا الوطن وستنير الطريق أمام كل العيون التى تسعى لرؤية مصر 2030 تلك التى بدأت مع تدشين مشروع كل المصريين مصر الجديدة التى وقفنا عام 2013 افرح وارقص غنى انت مصرى عربي أو القارة افريقيا
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