شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت يكتب: توت يحمل مستقبل مصر .. نحو العالمية و تذكرتى = " كود " المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعلها المره الأولى ، و التى ستتكر كثيرأ ، لان " مصر الجديده " مشروعنا الحلم الذى وقعنا عليه جميعأ منذ العام 2013 .. بات له عنوان دائم هو شوارع و محافظات وقرى ونجوع مصر ومحلها المختار مصر أمام الدنيا .. صندوق بريد الأمل يتعاظف فى غد أفضل للمصريين دوت كوم .

الطفل توت العربى بنكهه أفريقيه ينطلق ومعه كره نحو المستقبل ، هذه الكره هة الكره الأرضيه .. وتوت هو المصرى و الطريق الى المستقبل والعالميه يجرى منطلقأ نحوها .

السعاده و البشرى أن تحمل التميمه توت كل ما هو جديد .. حيث لا تمثل محترفأ ، بل فتى عمره 12 عام دلالع على العمل للمستقبل .

لعل هذا ما دفع المصممون المصريون الى تحت تمثال يدوى لـ" توت " لتقديمه للرئيس السيسى باعتباره المواطن الاول .. ليستقبله الرئيس و كأنه يستقبل من يعمل ومعه دولاب الدوله المصرية من أجلهم وهم الشباب ، لانها ليست مجرد رسمه كرتونيه يا سيدى القارئ !

حتى الموسيقى معبره عن واقعنا العربى المصرى الأفريقى .. وعمل حقيقى قام عليه مائه فنان مصرى .

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أما عن بدء الحجز فى موقع تذكرتى فحدث و لاحرج ، بل وأنتظرو ما هو قادم .

البداية مع " فان أيدى " وهى النسخه الاولى مكرر بعد نسخه مونديال روسيا 2018 ، ليس هذا وحسب إنما ستحمل التذاكر مالم يكن موجودأ فى تذاكر المونديال الروسى .

نعم .. هنال علامات تكنولوجيه .. و أخرى أمنيه من أجل مزيد من ضبط الايقاع لصالح الحاجزين من ناحيه.