شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يُجرى الإحماء لمواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الزمالك تحت قيادة الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى كريستيان جروس، عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة نهضة بركان فى المباراة التى تجمعهما فى الثانية عشر من منتصف الليل اليوم الأحد، على الملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد عماد السيد حارس الزمالك المستبعد من اللقاء للإصابة فى اليد فى أرضية الملعب لمساندة زملائه فى عمليات الإحماء رغم الجبيرة الموضوعة على يده.

ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:"عمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

Advertisements

فيما يدخل نهضة بركان المباراة بتشكيل مكون من:" عبد العالي المحمدى فى حراسة المرمى، عمر النمساوى وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفا دايو فى خط الدفاع، بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس فى خط الوسط، لابا كودجو و حمدي لعشير فى خط الهجوم".



الزمالك يُجرى الإحماء لمواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية



عماد السيد يحمس البدلاء رغم الإصابة