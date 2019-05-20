سوبر كورة .. الأهلي يستعيد "المعار المتألق" ويصرف النظر عن مهاجم سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الأهلي استعادة اللاعبين المعارين المتألقين مع أندية الدوري الممتاز فى الموسم الكروى الجديد كما تقرر التراجع عن التعاقد مع مهاجم نادي سموحة خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

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