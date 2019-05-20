شاهد.. كاميرا طائرة تلتقط اللحظات الأخيرة لملعب مباراة الزمالك ونهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت الكاميرا الطائرة، اللحظات الأخيرة لملعب البلدى ببركان، الذى سيحتضن مباراة الذهاب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، أمام فريق نهضة بركان المغربى، المقرر إنطلاقها فى الثانية عشر بعد منتصف الليل.
وتواجد جمهور نهضة بركان، بكثافة فى مدرجات الملعب، الذى يتسع لـ 10 آلاف مشجع، حيث شهدت عمليات بيع التذاكر الخاصة بالمباراة إقبالا شديدا من قبل جمهور الفريق المغربى.
ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.
وضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي - خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو- خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس - خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.
يذكر أن مباراة العودة ستجمع الفريقان يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب فى الإسكندرية وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أوضح إنه حصل على موافقة بحضور 70 ألف مشجع للفريق الأبيض.
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