شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاحد 19/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 أبرز 7 أخبار رياضية حدثت اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة والتي يعد أبرزها كشف النقاب عن تميمة بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة فى مصر.

اتحاد الكرة: الأهلى يواجه المقاولون والزمالك فى الدورى بعد امم افريقيا

قرر اتحاد الكرة إقامة مباراتىّ الأهلى مع المقاولون العرب والزمالك بالدورى عقب بطولة امم افريقيا 2019.

وكان اتحاد الكرة يفاضل بين أكثر من سيناريو، ومنها إقامة مباراة القمة يوم 3 يونيو كآخر مباراة قبل توقف الدورى استعدادا لبطولة امم افريقيا، إلا أن رفض الزمالك حال دون ذلك ليقرر اتحاد الكرة إقامة مباراتىّ الأهلى مع المقاولون والزمالك بعد بطولة أفريقيا، وبذلك تصبح مباراة الأهلى مع الإسماعيلى الأربعاء المقبل الأخيرة للأحمر فى الدورى قبل الكان.

هشام حنفى لسوبر كورة: الأهلى عنده منجم ذهب.. وأكلت أغلى وجبة سمك فى التاريخ

واحد من أبرز لاعبى الوسط فى النادى الأهلى والمنتخب الوطنى فى العقود الأخيرة، يتولى حالياً منصب نائب مدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء بعدما رأت إدارة الأهلى ضرورة الاستفادة من خبراته فى تنمية مواهب النادى وتجهيزهم للفريق الأول.

هشام حنفى نجم الكرة المصرية يتحدث عن تطوير قطاع الناشئين بالأهلى ويتحدث عن الجوانب الاجتماعية بحياته فى الحوار التالى:

صور.. عمومية الجبلاية تجمع توقيعات تطالب أبو ريدة بالترشح لرئاسة المجلس

وكان الخليج 365 قد نشر فى وقت سابق رغبة هانى أبو ريدة اعتزال العمل العام بنهاية دورة الجبلاية الحالية بعد التواجد أكثر من 30 عاما فى العمل العام.

وحرص أعضاء الجمعية العمومية على جمع توقيعات ترفض ترك أبو ريدة لرئاسة الجبلاية، وأنه الأجدر بهذا المنصب.

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الإسماعيلى يجهز باهر المحمدى لكلاسيكو الأهلى

وضع الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، برنامجا تأهيليا لباهر المحمدى لاعب الفريق لتجهيزه لمباراة الأهلى المقبلة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام.

سوبر كورة.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلى

أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع نجم الأهلى لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

فيديو .. الرئيس السيسي يشهد تدشين الـ Fan ID وتميمة بطولة الأمم الأفريقية

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة فيديوعن مراسم الإعلان عن نظام التذاكر الإلكترونى والتميمة الرسمية لكأس الأمم الأفريقية توتال - مصر 2019 فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان محمد فضل، مدير بطولة أمم أفريقيا، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم تميمة بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ونشر محمد فضل، فيديو لتميمة أمم أفريقيا على صفحته الشخصية على فيس بوك، وعلق عليه قائلاً: "البطولة دى مش بطولة كرة قدم فقط، دى بطولة لمصر فى مشاركة جميع أبنائها.. شكرًا تامر مرتضى aroma designs and solutions لعمل تميمة (TUT) بلا مقابل وكذلك تيزر وفيديو خاص وتمثال للتميمة تسلمه سيادة رئيس الجمهورية.. مصر غنية بأبنائها وانتظروا حكاية التميمة فى أول أيام العيد".

الأهلي يجهز حسام عاشور للعودة للتشكيل الأساسى أمام الإسماعيلي

يجهز الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي حسام عاشور لاعب وسط الفريق، للعودة للتشكيل الأساسي فى مواجهة الإسماعيلي لقيادة الوسط الأحمر واللعب بجوار زميله عمرو السولية.