شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشيني : FAN ID ستسهل التحكم وتأمين الملاعب و أتمنى تعميم التجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى الشيشيني نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن تجربة FAN ID ستسهل التحكم وتأمين ملاعب بطولة كأس الأمم الافريقية المقرر اقامتها على أرض مصر.

وقال سامى الشيشيني :"FAN ID خير ما فعلته اللجنة المنظمة لكأس الأمم الافريقية..اتمنى أن يستمر الأمر ويكون هذا هو النظام فى جميع البطولات التي تقام على أرض مصر بالإضافة لتفعيل المراقبة عبر الكاميرات لضبط المتجاوزين"

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وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها فى مصر فى 16 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019، وأكد القائمين على موقع تذاكر مصر أن هناك إقبال من المصريين على إنشاء الـFan id منذ طرح الموقع ، مؤكدين أن الإقبال سيزيد بمرور الوقت.

ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيما إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت، ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 16 يونيو المقبل بين مصر و زيمبابوي والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019.