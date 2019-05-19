يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي

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١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م

يوفنتوس

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه أتالانتا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد يوفينتوس أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي، حيث تقدم الضيوف في الدقيقة 33 عن طريق جوسيب إيليشيش، بينما تعادل ماريو ماندزوكيتش للسيدة العجوز في الدقيقة 80، ليرتفع رصيد يوفينتوس إلى 90 نقطة ولا يؤثر هذا التعادل في موقفه بعد أن حسم اللقب لصالحه قبل جولتين من الآن، بينما ارتفع رصيد أتالانتا إلى 66 نقطة يقفز بها للمركز الثالث متفوقًا على إنتر ميلان بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

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شهد اللقاء تفوقا من جانب لاعبي أتالانتا في معظم أوقات اللقاء بسبب رغبتهم في حصد الثلاث نقاط والابتعاد بالمركز الثالث، بينما سيطر التوتر على لاعبي يوفينتوس وهو ما كلفهم طردا في الدقيقة الأخيرة بعد أن قام حكم اللقاء بإشهار البطاقة الحمراء في وجه فيديريكو بيرنارديسكي. وشهدت منافسات الجولة ذاتها سقوط فريق