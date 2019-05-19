- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
انت الان تتابع بعد «توت» كان 2019..تعرف على تمائم بطولة أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
تميمة توت
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتتمثل التميمة في شكل طفل يرتدي قناعا ذهبيا ويرتدي قميصا باللون الأحمر وشورتا أبيض، عليه شعار كأس الأمم الإفريقية 2019، -في زي كامل يشبه ما يرتديه المنتخب المصري- ورسم على صدره خريطة القارة الإفريقية مزينة بنجمة.
ونشر محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، فيديو وصور للتميمة، وكذلك صورة مع مصمميها وهما ثنائي مصري. وتعتبر التميمة» جزءا من عملية التسويق والدعاية لكل بطولة، وتعكس التميمة جزءا من حضارة كل بلد وهويته عندما يستضيف البطولة، ويرصد «التحرير» أشهر التمائم في بطولات كاس أمم إفريقيا: تميمة
وتعتبر التميمة» جزءا من عملية التسويق والدعاية لكل بطولة، وتعكس التميمة جزءا من حضارة كل بلد وهويته عندما يستضيف البطولة، ويرصد «التحرير» أشهر التمائم في بطولات كاس أمم إفريقيا:
تميمة بطولة أمم إفريقيا مصر 2006
تميمة بطولة أمم إفريقيا (غانا 2008)
تميمة بطولة أمم إفريقيا (أنجولا 2010)
تميمة بطولة أمم إفريقيا (الجابون وغينيا الاستوائية 2012)
تميمة بطولة أمم إفريقيا (جنوب إفريقيا 2013)
تميمة بطولة أمم إفريقيا (غينيا الاستوائية 2015)
تميمة بطولة أمم إفريقيا (الجابون 2017)
كانت هذه تفاصيل خبر بعد «توت» كان 2019..تعرف على تمائم بطولة أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.