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بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب فرنسي خارج فرنسا

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تحرير:أحمد ثروت ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

كريم بنزيما

كريم بنزيما

أعلن الاتحاد الوطنى للاعبى كرة القدم المحترفين فى فرنسا اليوم الأحد، عن تتويج كريم بنزيما لاعب فريق الاسباني بجائزة أفضل لاعب فرنسي خارج فرنسا موسم (2018- 2019)، وذلك بعد أن تفوق على أقرب منافسيه أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسبانى، بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، هوجو لوريس حارس فريق توتنهام ونجولو كانتى لاعب وسط فريق ، حيث أدى اللاعب موسما مميزا مع فريقه فى الموسم الحالى، وتسلمه شارة قيادة الفريق بعد رحيل البرتغالى نهاية الموسم الماضى.

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وحصل بنزيما على جائزة أفضل لاعب فرنسي محترف لما حققه من مجهود مميز مع الفريق الملكى، ونجح فى تسجيل 30 هدفا وصنع 11 هدفا آخر، وذلك عبر 53 مباراة خاضها فى جميع المسابقات التي شارك بها فريقه. وتلقى بنزيما العديد من الانتقادات فى بداية الموسم الحالى لضعف مستواه وقلة التهديف بعد رحيل رونالدو عن الفريق، لكنه

وحصل بنزيما على جائزة أفضل لاعب فرنسي محترف لما حققه من مجهود مميز مع الفريق الملكى، ونجح فى تسجيل 30 هدفا وصنع 11 هدفا آخر، وذلك عبر 53 مباراة خاضها فى جميع المسابقات التي شارك بها فريقه.

وتلقى بنزيما العديد من الانتقادات فى بداية الموسم الحالى لضعف مستواه وقلة التهديف بعد رحيل رونالدو عن الفريق، لكنه تفوق على نفسه بعد ذلك حتى حصل على هذه الجائزة.

وجاءت الجائزة بعدما أنهى ريال مدريد موسمه المخيب للآمال بهزيمة جديدة، وذلك بعد خسارته اليوم الأحد في ختام مباريات موسم 2018- 2019، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام ريال بيتيس بهدفين دون رد، حيث فضل البقاء في المركز الثالث، برصيد 68 نقطة جمعها من خلال تحقيق الانتصار في 21 مباراة والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 12 مواجهة.

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