ميلانو يفوز بصعوبة وينعش آمال التأهل لدوري الأبطال

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كريستوف بيانتك لاعب ميلانو يحتفل بإحراز هدف خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثاني من أبريل 2019

تقدم ميلانو بشق الأنفس إلى المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على فروزينوني، الذي تأكد هبوطه، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم الأحد.

وأنقذ جيانلويجي دوناروما حارس ميلانو ركلة جزاء من كاميلو كيانو في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل كريستوف بيانتك وسوسو هدفي ضمان الخروج بالنقاط الثلاث.

ويملك فريق جينارو جاتوسو 65 نقطة، وهو نفس رصيد أتلانتا، لكن ميلانو يحتل المركز الرابع بسبب الأفضلية في المواجهة المباشرة ويتأخر بنقطة واحدة عن جاره إنترناسيونالي ثالث الترتيب.

لكن أتلانتا سيلعب مع يوفنتوس البطل يوم الأحد كما يلتقي إنترناسيونالي مع نابولي صاحب المركز الثاني.

وتعني هذه النتيجة أن ميلانو ضمن على الأقل التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل لأنه يتقدم بخمس نقاط على تورينو سابع الترتيب قبل خوض آخر جولة.

وأبلغ جاتوسو شبكة سكاي بعد المباراة ”كانت مباراة صعبة وكنا نعرف أنها ستكون كذلك وأن فروزينوني سيلعب هنا بالأسلوب المناسب.

”تعرضنا للرعب لكن نشكر دوناروما على إنقاذنا من تلك المشكلة ويمكننا التفكير في المباراة المقبلة“.

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وأضاف ”في رأيي هناك الكثير من الثرثرة ويتم الحديث عن رحيلي قبل حتى انطلاق الموسم. الجدول يتحدث ويمكن النظر إلى نقاط ميلانو في آخر ست سنوات وأين نحن الآن. أعتقد أننا فعلنا ما ينبغي فعله“.

وتعرض ميلانو لصيحات استهجان من المشجعين في سان سيرو بعد شوط أول متواضع وكادت الأمور أن تصبح أسوأ بعدما ارتكب إينياتسيو أباتي خطأ ضد لوكا باجانيني أسفر عن ركلة جزاء في الدقيقة 49

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لكن دوناروما ذهب إلى يساره ببراعة ليتصدى لتسديدة كيانو قبل أن يسجل بيانتك الهدف الأول لميلانو من مدى قريب بعد سبع دقائق.

ونفذ سوسو ركلة حرة بشكل رائع وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 67 ليحسم انتصار فريق جاتوسو.

ووجهت جماهير ميلانو تحية حارة للمدافع أباتي عند استبداله في الدقائق الأخيرة.

وبكى اللاعب البالغ عمره 32 عاما في ظهوره الأخير على أرضه مع ميلانو بعدما قضى عشر سنوات في النادي وقبل رحيله الصيف المقبل بسبب انتهاء عقده.