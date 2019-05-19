الامارات | تزيين سيارات جمهور الشارقة مجاناً احتفالا بلقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن تزيين سيارات جمهور الشارقة مجاناً احتفالا بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر" توتير" أن النادي أطلق مبادرة لتزيين سيارات جمهور الفريق مجانا احتفالا بالفوز بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم.
وقال النادي" جماهيرنا الوفية يسرنا أن نعلن عن مبادرة لتزيين سيارات الجماهير للاحتفال باللقب السادس للفريق، حيث سيتم تركيب الملصقات مجانا على الزجاج الخلفي للسيارة اعتبارا من يوم أمس الأحد وذلك أمام المسجد الداخلي في الحزانة وسيتم التركيب على مدار الأيام القادمة حتى نفاد الكمية".
وحصد الشارقة لقب الدوري برصيد 56 نقطة بعد فوزه الأخير على الوحدة 3-2 ضمن الجولة قبل الأخيرة .
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